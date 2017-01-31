Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve Beşiktaşlı taraftarlar Demba Ba’ya yeniden kavuştu. 2014-2015 sezonunda oynadığı futbol ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Senegalli yıldız sonrasında Shanghai Shenhua’ya transfer olmuştu. Burada yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Ba dün sağlık kontrolünden geçirildi. Futbolcuda herhangi bir probleme rastlanmayınca transfer için hiçbir pürüz kalmadı. Siyah-beyazlı kulüp KAP’a yaptığı açıklamayla transferi resmileştirdi. Açıklamada, “Demba Ba’nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır” denildi. Müjdeli haber üzerine sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların sevinç mesajları yankılandı. Ba’nın 99 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Kartal’dan nokta atışı

Beşiktaş transferde son sezonlarda olduğu gibi yine nokta atışları yaptı. Takımın aksayan sol hücum bölgesine Ryan Babel takviyesi yapan Kartal, stopere de genç Mitrovic’den sonra eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm’ü kiralık olarak kattı. Forvette Aboubakar’ın aksaması sürekli konuşulan konuydu. Fikret Orman ve yöneticileri Şenol Güneş’in isteği üzerine bu bölgeye de Demba Ba takviyesinde bulundu. Kartal takımda yaşanabilecek bütün aksaklıkları gidermiş oldu.