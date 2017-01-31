Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir ara transferin son gününde kariyerli bir futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Turuncu-lacivertli kulüp, Togolu forvet Emmanuel Adebayor ile el sıkıştı. Emmanuel Adebayor’un bugün imza atması bekleniyor.

32 YAŞINDA BONSERVİSİ ELİNDE



Premier Lig'de Arsenal, Manchester City ve Tottenham formalarını giyen Adebayor, son olarak geçen sezon Crystal Palace'ın başarısı için mücadele ediyordu. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon herhangi bir takımın formasını giymedi. Ligin ilk yarısını namağlup lider kapatan Medipol Başakşehir, daha önce İrfan Can Kahveci, Caiçara ve Egemen Korkmaz'ı kadrosuna kattı.



GECE İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI TAKIMI BELİRSİZDİ



Adebayor'un dün gece İstanbul'a doğru yola çıktığı Twitter'dan duyuldu. Transferin son gününü İstanbul'da geçirecek olan Togolu golcünün Beşiktaş'la görüşeceği iddia edilmişti. Adebayor'un ayrıca menajeri tarafından Galatasaray'a önerildiğinde Başkan Dursun Özbek yönetim kurulu toplantısında, "Drogba, Eto'o etkisi yapabilir" sözlerini kullanmıştı. Bu belirsizlikle İstanbul'a uçan Adebayor'un Başakşehir için imzaya geldiği ortaya çıktı.