Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia, ortalığı karıştırdı. TFF talimatına göre, takımların 18 kişilik maç kadrosunda Türkiye A Milli Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip 7 futbolcunun bulunması gerekiyor.

Beşiktaş’ta Gökhan Gönül, Oğuzhan, Cenk, Tolga, Tolgay ve Necip dışında buna uygun 7. oyuncu olmadığı iddiası ortaya atıldı.

Ancak Gökhan İnler, 2. madde b bendindeki, “2015/16 sezonu tescil dönemi başlangıcından önce başka ülke A milli takımlarını tercih etmiş futbolcular için bu uygunluk aranmaz” şartına sahipti. Yani ortada kurallara aykırılık yoktu.