Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer döneminin yıldızı Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gitmek için kadro dışı kalmayı göze almış ve bir süredir takımdan ayrı çalışmaya başlamıştı. Kendisini isteyen Beşiktaş'ı reddeden 27 yaşındaki orta saha, siyah beyazlı yöneticilerle son bir görüşme dahi yapmadı. Beşiktaş heyeti, cumartesi günü öğleden sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelirken, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ekici'yi de toplantıya çağırdı. Başkan Usta, "Gel bir merhaba de" ifadelerini kullanırken, Mehmet "Ben onlara söyleyeceğimi, beni Tolga ağabey (Tolga Zengin) aradığında ilettim" yanıtını verdi.

"BEŞİKTAŞ'I SAMİMİ BULMADI"

Bunun üzerine Usta'nın "Bak buraya kadar gelmişler. Görüşmemen ayıp olmaz mı?" diyerek ikna etmeye çalıştığı Ekici, "Ben onlara net yanıtımı verdim. Aynı şeyleri tekrar söylersem ayıp olmaz mı?" diyerek Beşiktaş'a kapıları tamamen kapattı. "Sezon sonuna kadar Trabzon'a geri kiralama" söylentisi nedeniyle Beşiktaş'ın teklifini samimi bulmayan Mehmet, Fenerbahçe'ye gitmekten vazgeçmedi.