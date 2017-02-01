Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lukas Podolski’nin satış hikâyesinde bir bölümün daha sonuna gelindi. Çin sayfasının kapanmasından ardından sürpriz şekilde ortaya çıkan Japon Vissel Kobe Kulübü, amacına ulaşamadı. Önce 5 milyon avroda Galatasaray ile anlaşan daha sonra masada fiyat düşüren Japonların planları tutmadı. Lukas Podolski’yi 8 milyon avroluk paketle ikna edip, sarı-kırmızılılara 3.5 milyon avro ödeyerek transferin gerçekleşmesi hedeflenmişti. Vissel Kobe yetkilileri Galatasaray’ın Podolski’yi satmak zorunda olduğunu öngörüp, bu planı yapmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar restinden dönmedi ve Alman yıldızı da kalması konusunda ikna etmeyi başardı.

Galatasaray’da mutluyum

Galatasaray’da futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu ve futbol direktörü Cenk Ergün, Lukas Podolski ile görüşme gerçekleştirdi. Ergün, Podolski’ye karşılıklı yanlış anlaşılmalar olduğunu söyleyerek, “Biz bu şartlarda senin kalmanı istiyoruz. Sezonun geri kalanında sana ihtiyacımız var. Sen mutluysan biz de mutluyuz. Birlikte şampiyonluğa yürüyelim” ifadelerini kullandı. Alman yıldız da “Benim de dileğim bu. Galatasaray’da ve Türkiye’de mutluyum” cevabını verdi ve el sıkışıldı. Sonrasında çay içmeyi çok seven Podolski’ye yöneticiler “Çayları tazele Poldi” diyerek takıldı. > Burhan Can Terzi

Rodrigues ‘en iyi 11’de

Galatasaray’da devre arasında PAOK’tan kadroya katılan Garry Rodrigues Yunanistan Ligi’nde oyuncuların oylarıyla 2015-2016 sezonunun en iyi ilk 11’ine seçildi. Ödül töreninde konuşan 26 yaşındaki futbolcu, “PAOK beni bugün olduğum futbolcu yaptı. Onlara çok şey borçluyum. PAOK bana inandı ve gelişip Galatasaray’a transfer olmak gibi büyük bir adım atmama fırsat tanıdı. Çok gururluyum” ifadelerini kullandı. Şu ana kadar sarı-kırmızılılarda 3 lig, 2 kupa maçına çıkan Rodrigues 1 gol kaydetti.