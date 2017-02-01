Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'a sert eleştiriler yönelten Dilmen, "19 haftadır takımın başındasın, takımın kalitesiz olduğunu şimdi mi anladın? Bu 'beni gönderin' demektir. Ben yönetim olsam Advocaat'ı derhal yollarım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendiren Dilmen, "Tam olarak koptu diyemeyiz. Ama teknik direktörün maç sonundaki röportajında söylediklerinden futbolcuların ne kadar etkilendiğine bakmak lazım. İki türlü etkilenebilirler. Daha fazla konsantre olup, daha fazla çalışıp çıkış yakalabilirler ya da zaten hocamız bize güvenmiyor deyip havlu da atabilirler. Ben olsam ilkini yaparım. Takım kaptanı olarak oyuncuları toplarım." diye konuştu.

Dick Advocaat'ın bazı söylemlerine sert tepki gösteren Rıdvan Dilmen şöyle devam etti, "Futbol dünyası küçüktür. Kimin ne yaptığı konuşulur, kimisi dedikodudur, kimisi de doğrudur. Advocaat'ın takım kalitesiyle ilgili söyledikleri restronlarda konuşuluyor aslında.

Advocaat'ın 'bu takımda en fazla 4 futbolcu oynar' dediği söyleniyor. Bu söylemler 'aramızda kalsın' deniliyor ama aramızda kalmıyor. Zaten kendisi söyledi, orta sahadaki oyunculardan hiçbirini beğenmiyormuş, diğerleriyle ilgili de mutlaka yorumlarını yapıyordur. Çevrede konuşulan bu yorumları oyuncular da duyuyordur. Daha da ötesi televizyonlara çıkıyor bu takım yeteneksiz diyor. Yani bir şampiyon olamaz diyor. İki; yeneneksiz takım hem de taktik disiplinlinleri yok diyor. Nerede diyor Salih ile Fernandao önde baskı yapıyorlar diyor, benim istemediğim halde diyor. Daha da tehlikelisi önce yalandan; Aziz bey ve yönetim Allahları var istekli ama ben bir buçuk aydır söylüyorum ama oyuncu alamıyoruz diyor."

"BU 'BENİ GÖNDERİN' DEMEKTİR"

Advocaat'ın takım ile ilgili açıklamalarının zamanlamasını eleştiren Dilmen, "Bu konuşma nerede ve ne zaman olur biliyor musun; İlk veya ikinci maçın ardından yönetime gidersiniz bu takım çok yeneneksiz dersiniz. Hocam sen 19 maçtır bu takımın başındasın bir. En az 5-6 tane Avrupa kupası maçı oynadın iki, kupa maçı oynadın üç. Sabah-akşam antrenmanda oyuncuları görüyorsun dört. Şimdi mi anladın takımın kalitesiz olduğunu veya anladın da niye insanlara söylüyorsun. Ben çok hayal kırıklığına uğradım. Hocanın bu söylediği 'beni gönderin' demektir" ifadelelerini kullandı.

"BEN YÖNETİM OLSAM ADVOCAAT'I DERHAL YOLLARIM"

Rıdvan Dilmen, bu konuda Fenerbahçe yönetimine ve başkanına iş düştüğünü kaydederek, "Ben yönetim olsam Advocaat'ı derhal yollarım" ifadelerini kullandı ve şu ifadeleri kullandı:

"İşin tuhaf tarafı da sanki takımın yeteneksiz olduğu algısını yönetime de benimsetmiş olduğu görülüyor, dışarıdan. Eğer dışarıda da bunlar konuşuluyorsa yöneticilerin ağzından demek oluyor ki; teknik direktör bu konuda yönetimi de ikna etti. Ama olmaz.

Burada Fenerbahçe yönetimine ve başkanına iş düşüyor, 'Hoca, sen bu takımla şampiyon olamayacağını düşünüyorsun değil mi? Veya Şampiyonlar Ligi için kaç puan var ikinci ile aranda, 7 puan. Yakalarız ya biz Fenerbahçeyiz. Benim formam 35 yapmaz. Beğenmediğiniz Pereira 46 yaptı derim ve derhal yollarım.

'Teşşekkür ederim hoca' derim ve hiç uzatmam. Neden uzatmam biliyor musun? Çünkü mutlu değilsen, gitmek istiyorsan. Bunu yaparım. Ben şimdi Mehmet Topal'ım, Souza'yım, Ozan Tufan'ım, Alpel Potuk'um bana inanmayan ya da orta saha oynayacak diğer oyuculardan biriyim; ben antrenmana çıkıyorum şimdi, nasıl çıkacağım bu antrenmana bana inanmayan bir adam var başımda"