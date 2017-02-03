Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, kulüp başkanı Ali Ay, taraftarları tribüne çekmek adına bilet fiyatlarına indirime gitme kararı aldı. Ligde son 4 maçtır kazanamayan ve teknik direktör değişikliğine giden Bursaspor’da, taraftarlar da yaptıkları duyurularla bilet fiyatlarının düşürülmesini talep etmişti. Sezon başında şampiyonluk yaşamış kulüpler ile oynanacak maçlarda en düşük bilet fiyatını 50 TL olarak belirleyen yeşil-beyazlı idareciler, Fenerbahçe maçında bu fiyatı düşürmeyi planlıyor. Diğer kulüpler ile oynanan maçlarda kale arkalarını 20 TL’den satışa sunan Bursaspor’un sarı-lacivertliler ile oynanacak müsabakada da biletleri aynı fiyattan satışa çıkaracakları öğrenildi.
Fenerbahçe maçı için bilet fiyatlarında indirim
03.02.2017 - 17:13 | Son Güncelleme: 03.02.2017 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor Kulübü’nün Süper Lig’in 20. haftasında Bursa’da oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında bilet fiyatlarında indirime gideceği öğrenildi.
Etiketler : bursaspor,fenerbahçe,
443852 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/443852.aspx
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Takım
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Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
19
13
5
1
39
15
24
44
2
Başakşehir
19
12
6
1
37
12
25
42
3
Galatasaray
19
12
3
4
38
18
20
39
4
Fenerbahçe
19
10
5
4
38
18
20
35
5
Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
6
Osmanlıspor FK
19
6
9
4
23
21
2
27
7
Trabzonspor
19
8
3
8
19
21
2
27
8
Konyaspor
19
7
6
6
23
23
0
27
9
Bursaspor
19
8
3
8
21
21
0
27
10
K.D.Ç. Karabük
19
7
3
9
22
27
5
24
11
Gençlerbirliği
18
5
8
5
17
16
1
23
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Kasımpaşa
19
6
3
10
21
28
7
21
14
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
15
Alanyaspor
19
5
3
11
26
40
14
18
16
Adanaspor
19
4
5
10
18
26
8
17
17
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
14
16
18
Gaziantepspor
18
3
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13
15
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18. Hafta Maçları
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
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Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
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Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
19
11
5
3
36
22
14
35
2
Göztepe
19
10
5
4
32
22
10
35
3
Evkur Yeni Malatyaspor
19
10
4
5
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20
7
34
4
Sivasspor
19
9
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5
27
17
10
32
5
Giresunspor
19
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6
5
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17
7
30
6
Boluspor
19
8
3
8
29
33
4
27
7
Denizlispor
19
8
5
6
28
22
6
26
8
Ümraniyespor
18
7
5
6
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21
3
26
9
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
10
Adana Demirspor
19
5
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3
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Gaziantep BŞB
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6
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Altınordu
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3
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13
Şanlıurfaspor
19
5
7
7
18
17
1
22
14
Bandırmaspor
19
4
6
9
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25
7
18
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Elazığspor
19
6
6
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Manisaspor
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Samsunspor
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Mersin İ.Y.
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