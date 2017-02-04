Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki oyuncunun talepleri doğrultusunda Samandıra'da kahvaltı ve öğlen yemeklerini birlikte yeme zorunluluğu getirildi. Volkan ve Mehmet'in idmanlarda yaptıkları şakalar ve topla oynanan oyunlardaki iddialaşmalarıyla takım arkadaşlarının moralini yükseltmeye çalıştıkları belirtildi.

BAŞKANA TUR SÖZÜ VERDİLER

Yabancı oyuncular için de Afrika Kupası'ndan dönen Moussa Sow devreye girdi. Senegalli golcünün takıma dönüşünün özellikle yabancı futbolcuları olumlu etkilediği ifade edildi. Bu arada futbolcuların, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilere, "Kayseri yenilgiyle sizi ve taraftarımızı üzdük. Beşiktaş'ı mağlup edip hem kupada tur atlamak hem de kendimizi affettirmek istiyoruz" diyerek galibiyet sözü verdiği öğrenildi.