Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem aldığı sonuçlarla hem da yaptığı transferlerle adından söz ettiren Başakşehir, kupada Galatasaray’ı eleyerek iki kulvarda da yoluna devam etmek istiyor. Başakşehir’in dünyaca ünlü yeni transferi Emmanuel Adebayor’u da hırs bastı. Afrika Kupası’nda 3 maçta forma giyen Togolu yıldız, sezonun büyük bölümünde futbol oynamadığı için futbola aç olduğunu söylerken Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüşerek Galatasaray maçında forma giymek istediğini söyledi.

Kendisini fiziksel olarak hazır hissettiğini söyleyen Adebayor, “Büyük bir maçla başlamak beni olumlu yönde motive eder. Kendimi hazır hissediyorum” dedi. Abdullah Avcı’nın ise Adebayor’u 18 kişilik maç kadrosuna almayı düşündüğü ancak tecrübeli oyuncuya ikinci yarı forma vermeyi planladığı öğrenildi. Oyuncularıyla bir toplantı yapan başarılı çalıştırıcı, “Galatasaray kolay bir rakip değil, ama biz de kolay lokma değiliz. Kendimiz gibi oynarsak turu geçeriz” dedi.