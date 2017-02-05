Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde Kadıköy’deki randevuda sessiz kalanlar kupada haykıracak, güç gösterisinde bulunacak. Ya 90’da ya uzatmada ya da penaltılarla derbinin en büyüğü belli olacak. Dileğimiz son 16 turu olmasına rağmen “ERKEN FİNAL” yakıştırmasına yakışır bir futbol sergilenmesi.

Hem kupa hem Fenerbahçe... Cenk siftah peşinde

Süper Lig’de 15 golle zirvede yer alan Cenk Tosun bu aralar kendinin de söylediği gibi çok formda. Siyah-beyazlı oyuncu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda hiç şans almazken kariyerinde eksik olan bir gerçeği var. O da Fenerbahçe’ye golünün bulunmaması. Formasını giydiği Beşiktaş’a bile golü olan Cenk, sarı-lacivertlilere karşı 11 maçta atamadığı golü bugün atmak istiyor.

Finallerde üçlü çekti

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü. 1988-89’da iki maçı da 1-0 ve 2-1’lik skorlarla alan Kartal 2005-06’da İzmir’de uzatmaya giden finali 3-2 alırken 2008-09’daki finali ise 4-2 ile kazandı.

Rakamlar böyle söylüyor Sow varsa gol var

Fenerbahçe’nin Senegalli forveti Moussa Sow için Beşiktaş’ın ayrı bir yeri var. Sow, sarı-lacivertli formayla Beşiktaş’a karşı sekiz lig maçına çıktı ve toplamda 8 gol kaydetti. İlk yarıdaki maçta suskun kalan Senegalli bu sezon 11 isabetli şut çekip 9 gol attı.

34 yıllık hasret

F.Bahçe kupada Beşiktaş’a karşı boynu bükük. Rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamadı. Fenerbahçe, bu süre içinde Beşiktaş ile yaptığı kupa maçlarından 11’ini kaybetti.

Quaresma-Talisca-Babel Kartal pençeleri

Siyah-beyazlıların oyun planına göre sağlı sollu ve ortadan bindirmeler yapılacak, ileride Cenk beslenecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe’ye hazır. Ve kupada da ligdeki tarife geçerli. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, son 3 maçta görev verdiği 11’I bozmayacak. İleride ise sağlı sollu ve ortadan bindirmeler yapılacak, forvette Cenk beslenecek ve rakip üzerinde baskı kurulacak. Çok iyi bir şutör olduğunu gösteren Anderson Talisca’nın bu alandaki özgürlüğü derbide de geçerli. Golcü kimliğini de gösteren Ryan Babel gizli forvet olarak da misyon üstlenecek. Quaresma ise hem ikili oyunlarla adam eksiltecek hem de ortalarıyla baskı oluşturacak.

Lens’e görüş yok!

Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş markaj oyunundan ziyade takım futboluna ağırlık veren bir anlayışa sahip. Ancak bugünkü maçta durum biraz değişik. Çünkü rakipte Jeramain Lens gibi sahadaki süratiyle trafiği allak bulak eden, denge bozan bir isim var. Güneş, Lens’i önlü arkalı Babel-Adriano ikilisiyle makasa alma düşüncesinde.

Şubat Kartal’ı

İki takım şubat ayında 24 defa karşı karşıya geldi. Beşiktaş 10, Fenerbahçe 8 galibiyet aldı. Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, siyah-beyazlılar 21 golle cevap verdi. 5 Şubat’a denk gelen 3 maçta ise 1’er galibiyet ve 1 beraberlik vardı.

Yabancı atıyor

93 yıllık rekabetteki son 27 randevuda filelere giden toplam 75 golden 58’inde yabancıların imzası var. Fenerbahçe’nin 44 golünden 34’ünü, Beşiktaş’ın ise 31 golünden 21’ini yabancı futbolcuları kaydetti.

Atan kazanıyor

Rekabette son 22 maçta ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi. Öne geçen 15 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 11’ini kazandı, birinde yenildi, siyah-beyazlılar 4’ünü kazandı, bir kez de puansız ayrıldı.

Dick Advocaat'ın Kartal planı... Anahtar ortada

Vodafone Arena’da rakibine ilki yaşatmak isteyen F.Bahçe’de plan; Rakibi orta sahada kilitle fişi çek.

Sarı-lacivertliler, bir ilke imza atmanın peşinde… Fenerbahçe, Beşiktaş’a sahasında ilk yenilgisini tattırıp hem tur atlamak hem de ligdeki Kayseri yenilgisini unutturmak düşüncesinde. Ve takımdaki tek eksik Salih. Afrika Kupası’ndan dönen Sow ile sakatlığı geçen Ozan ile Volkan Şen göreve hazır. Teknik direktör Dirk Advocaat’ın da oyun planı hazır. Hollandalıya göre kilit nokta orta saha. Tecrübeli teknik adam, Atiba, Talisca, Oğuzhan üçlüsüne baskı yaparak pas trafiğinin kesilmesini hedefliyor. Kanatlardaki oyuncuların da top rakipteyken orta sahaya gelerek yardımcı olmasını istiyor.

HIZLI HÜCUM

Savunma güvenliğini ön planda tutup hızlı hücuma çıkarak rakibi eksik bırakmayı planlayan sarı-lacivertliler dün son hazırlıklarını akşam çalışmasıyla yaptı ve kampa girdi. Teknik direktör Dirk Advocaat, 1 saate yakın süren çalışmada pas organizasyonları üzerinde durup son taktiklerini anlattı.

RvP’den 3 gol

Fenerbahçe’nin çok şeyler beklediği Robin van Persie, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında ikişer gol attı. Beşiktaş karşı üç lig maçında bir gol bulan Uçan Hollandalı, Galatasaray’a karşı üç lig maçında iki gole imzasını attı.

Yıldırım önde

Derbiye başkanlar düzeyinde bakarsak F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 23 galibiyet, 16 da yenilgi gördü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise F.Bahçe ile oynadığı 11 derbiden 3’ünü kazandı, 5’ini yitirdi, 3’ünde de berabere kaldı.

Taraftara uyarı

Beşiktaş deplasmanına gidecek 2 bin Fenerbahçe taraftarı otobüslerle 15.30’da Ülker Stadı’nın önünden Dolmabahçe’ye hareket edecek. Sarı-lacivertli kulüp taraftarından sadece takımlarına destek vermesi ricasında bulundu.

Maç öncesi notlar

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena’da ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım BJK İnönü Stadı’ndaki son derbide 3 Mart 2013 tarihinde karşılaştı ve o maçı Kartal 3-2 kazanmıştı. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda yaklaşık 8 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Vodafone Arena’daki gol sesi 45’lik plak gibi… Siyah-beyazlılar 18 maçta 45 gole imzasını attı. Bu maçların 13’ünü kazandı, 5’inde ise berabere kaldı.