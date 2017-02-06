Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ikinci yarısına iyi başlayan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, ligde ve kupada oynadığı son 4 maçta rakiplerine gol fırsatı tanımadı. Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 4 maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavili ekip, toplamda 411 dakikadır kalesinde gol görmedi. Trabzonspor son olarak ligde ikinci yarının ilk maçında 2-1 kazandığı Bursaspor karşılaşmasının 39'uncu dakikasında rakiplerine gol izni verirken sonraki 4 maçta kalesini gole kapattı. Ligde Kasımpaşa (1-0), Gaziantepspor (4- 0), kupada ise Gümüşhanespor (0-0) ve Atiker Konyaspor ile (1-0) oynanan müsabakaları gol yemeden tamamladı. Onur, ligin ilk 16 haftalık bölümünde kalesinde 20 gol görürken, ikinci yarıda 3 maçta sadece tek gole geçit verdi.

Artık kusursuz Fırtına!

Trabzonspor'da eksikler tamamlanıyor. Bordo-mavililerde genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra ameliyat olan ve tedavisi tamamlandıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan Matus Bero sakatlığını büyük ölçüde geride bıraktı. Cuma günü yapılan antrenmanda sakatlanan Fabian Castillo'nun da durumunun ciddi olmadığı ve takımla birlikte çalışmalara katılacağı kaydedildi.