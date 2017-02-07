Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

B Grubu'nda 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle averajla 3. sırada yer alarak son 24 takım arasına kalan Pınar Karşıyaka, A Grubu'nu yedişer galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada tamamlayan Fraport Skyliners ile son 16 turuna kalabilmek için mücadele edecek.

Frankfurt'taki Fraport Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı 21 Şubat Salı günü İzmir'de oynanacak.

Bu turu geçecek ekip, son 16 turunda Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi olacak.

- Avrupa'da 166. karşılaşma

Avrupa kupalarında 166. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 81 galibiyet, 83 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 12 bin 870 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 12 bin 691 sayı gördü.

- Rakip Fraport Skyliners

Fraport Skyliners, bu sezon aynı grupta yer aldığı Türk temsilcilerden Banvit karşısında 2 maçı da kaybetti.

Kupalarda daha önce Banvit ile oynadığı 4 müsabakada da yenilen Alman ekip, Gaziantep Basketbol ile yaptığı 2 karşılaşmada gülen taraf oldu.

Fraport Skyliners ile ilk kez karşılaşacak Pınar Karşıyaka ise Alman temsilcileriyle daha önce oynadığı 7 maçta, 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Yeşil-kırmızılı ekip, Alman ekipleriyle deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybetti.