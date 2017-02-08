Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Kupası'nın 3. turunda 2. Lig takımı Arminia Bielefeld ile 4. Lig takımı Astoria Walldorf'un karşılaştığı maçta, ilk kez 4 oyuncu değişikliği yapıldı.

Astoria Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi Tom Schütz ve Marcel Carl'ın attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Maçın uzatmalarında da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Arminia Bielefeld, ev sahibi ekibi 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada iki takım da 4'er oyuncu değişikliğine gitti. Bu uygulamadan ilk yaralanan Astoria Walldorf ekibi, 3 oyuncu değişikliğini yaptıktan sonra 117. dakikada Marcus Meyer'in yerine Benjamin Hofmann'ı oyuna dahil ederek bir oyuncu daha değiştirdi.

Arminia Bielefeld ise 120. dakikada Sebastian Schppan'ın yerine Florian Hartherz'i sahaya sürerek 4. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) yaklaşık 2 ay önce uzatmaya giden maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 4'e çıkarmıştı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) böyle bir değişiklik için izin alan DFB, uygulamanın erkeklerde ilk kez Almanya Kupası 3. tur maçları ile yürürlüğe girmesi yönünde karar almıştı.

Öte yandan, Almanya Kupası'nda oynan diğer karşılaşmada Hamburg, sahasında FC Köln'ü 2-0 yenerek üst tura çıkan takım oldu.