Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derbide Beşiktaş'ın yedek file bekçisi Tolga Zengin'in Fenerbahçelilere sözlü bir şekilde sataştığı kaydedildi. Tolga'nın Sarı-Lacivertli futbolculara, "Şikeciler" diye bağırarak tahrik ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçeli oyuncuların ise teknik heyetin uyarısıyla deneyimli kaleciye cevap vermediği belirtildi.

TARAFTARLAR KORİDORDA

Fanatik'in haberine göre; Kupadaki derbi sonrası her iki kulüp de birçok farklı nedenle birbirlerini Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti. Fenerbahçe Yönetimi'nin şikayetlerinden biri, karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında görevli olmayan kişilerin yer alması oldu. Yönetim, Siyah-Beyazlı taraftarların içeri alındığını ve bu kişilerin futbolculara saldırmak istediklerini belirterek, TFF'ye şikayette bulundu.