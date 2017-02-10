Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, video hakem uygulamasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Sistemin hangi kararlarda yardımcı olacağına dair konuya değinen Namoğlu, “Bütün kararları sahada hakem verecek. Video asistan hakem, bir nevi yardımcıdır. Görüşünü söyleyecektir, tatbik eden hakem olacaktır. Karara katılmayabilir. Yüzde 100 emin olduğu konuda karar verecek. Durdur, penaltı. Durdur, ihraç” sözlerini kullandı. Namoğlu, video asistan hakemin 4 konuda müdahale edeceğini belirterek, “Gol kararı, penaltı kararı, ihraç olayı ve yanlış kartlarla ihraç konusunda yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Çakır gafı

Öte yandan Namoğlu İstanbul’daki hakem seminerinde, hatalara misal olarak verdiği Borussia Dortmund-Tottenham maçını Cüneyt Çakır’ın yönettiğini unutarak, “(İzlettiği görüntüde) Bu pozisyonda hakem sarı kart vermiş, hata yapmış. Kırmızı kart vermeliydi” diyerek gafta bulundu. O maçta sarı kart veren Cüneyt Çakır’dı.

Adım adım video

∂ 16-20 hakem seçilecek

∂ Yeni hakemliği bırakanlardan 1-2 kişi de katılabilir.

∂ İlk deneme 2-3 hakemle olacak.

∂ Yayın ihalesi gibi olacak ve bu sistemi kuracak.

∂ Denemeler lig maçlarında olacak ama offline... (Kayıt olarak gidecek ve sonucu etkilemeyecek)

∂ Özel milli maçlarda online denemeler olacak.

∂ Gol Çizgisi Teknolojisi de devreye girecek.