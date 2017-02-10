Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’a Akhisar galibiyetinden sonra gelen bahar uzun sürmedi. Kupadaki Başakşehir mağlubiyeti her şeyi yerle yeksan etti. Taraftarlar ilk defa Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’i istifaya davet ederken, kritik Kayseri maçı öncesi bazı yöneticiler ihaleyi Hollandalı çalıştırıcının üzerine bırakmak için harekete geçmeye başladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler basın üzerinden tecrübeli çalıştırıcıya mobbing (Baskı, yıpratma) uygulanmaya başladı. Galatasaray’ın Kayseri ve Rize maçlarını kaybettiği takdirde Riekerink ile yollar ayrılacağı şeklinde iddialar ileri sürülürken zaten ekstra stresli olan Hollandalı daha da gerildi. Yardımcıları aracılığıyla söylentileri öğrenen Riekerink’in morali bir hayli bozuldu. Futbolcuların da motivasyonu dağılırken, tecrübeli teknik adam, takımı toparlayıp bir konuşma gerçekleştirdi.

Ekstra performans

Şampiyonluğun hâlâ en büyük favorisi olduklarına inandığını belirten Riekerink, “Kayseri ve Rize maçlarını kazanıp, Beşiktaş ile final oynayacağız. İki maçta da kayıp yaşayacağımızı aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Artık Başakşehir maçını unutun, hedeflerimiz bile. Herkesten ekstra motivasyon ve performans” bekliyorum ifadelerini kullandı. Selçuk ve Sneijder sakat olmasından dolayı da canı sıkkın olan tecrübeli teknik adam, oyuncuların durumunu yakından takip ediyor. Hollandalı, Sneijder’in Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için de sağlık heyetinin gece gündüz demeden mesai harcamasını istedi. Galatasaray’da futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu geçtiğimiz haftalarda “Ne olursa olsun sezon sonuna kadar Riekerink’le devam edeceğiz” şeklinde açıklama yapmıştı. > Burhan Can Terzi