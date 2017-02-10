Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Bursaspor'un teknik direktörü Mutlu Topçu, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Fenerbahçe maçında ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduklarını ifade eden teknik direktör Topçu, takımın başında bulunduğu sürede 10 antrenmana ve bir hazırlık maçına çıktıklarını belirterek, "Planlarımız doğrultusunda eksik olan yerlerden başlayarak zaman içinde taktiksel antrenmanlara kadar geldik. Gelinen noktadan çok memnunuz. Futbolcu arkadaşlarımızın özverisi, çalışkanlığı bizi güçlendirdi, heyecanlandırdı. Bütün bu çalışmaların neticesini, Fenerbahçe mücadelesinde almak istiyoruz." diye konuştu.

Topçu, takımın mevcut kadrosuyla ilgili bir soru üzerine, çalıştıkları takdirde her şeyi başarabilecekleri kanaatinde olduğunu söyledi.

"Bizim de sınavımız"

Coşkulu, ne yaptığını bilen bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurgulayan Topçu, şöyle devam etti:

"Futbolcu arkadaşlara da söyledim, bu hafta sonu onların değil bizim de sınavımız, hocaların da sınavı. Bütün yaptıklarımızın karşılığını görebilecek miyiz. Büyük bir camia olarak söylüyorum bunu, hiçbir takımdan korkumuz yok. Hafta sonunda alacağımız 3 puanla Kayseri'den veya Karabük'ten alacağımız 3 puan arasında hiçbir fark yok. Kazandığımız zaman da çok büyük şeyler değişmeyecek ama futbol adına bir şeyler kazanmak istiyoruz. Bizim istediğimiz, evet gerçek anlamda fiziksel olarak rakibi yıpratan, aynı zamanda futbol oynamayı isteyen bir takım olmak."

"Hiçbir rakip için özel önlem almam"



Bursaspor Teknik Direktörü Topçu, Fenerbahçe için özel önlem alıp almayacağının sorulması üzerine "Hiçbir rakip için özel önlem almam. Benim takımım ne yaptı, biz ne yaptık, o önemli. Rakip takımda önemli futbolcular vardır ama futbolu sadece önlem alarak geçirirseniz 0-0'a oynarsınız. Biz o önlemleri evet düşündük, arkadaşlarımızla paylaştık. Ancak bundan daha ötesi olmaz. Bundan daha ötesi bizim ne yapabileceğimiz. Bizim bir kimliğimiz var. Bizim, kanatları kullanan, çabuk oynayan, şut atan takım olmamız lazım." ifadelerini kullandı.