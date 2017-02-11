Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor için bugünkü Osmanlıspor maçı çok kritik! Ligde 2017’ye iyi bir giriş yapan ve 3 maçını da kazanan bordo-mavililer seriye devam etme düşüncesinde. Ki teknik direktör Ersun Yanal için de maçın ilk olma özelliği var. Sezonun ilk devresinde alınan sonuçlarla Karadeniz ekibine tarihinin en kötü dönemini tattıran Yanal, şimdi takım kazanırsa bordo-mavililerin başında 4 maçlık seri görecek. Ki Trabzonspor bunu başarırsa 176 haftalık özlemine (4 maçlık galibiyet) son verecek. Ayrıca Trabzonspor, Osmanlıspor’u yenmesi halinde bu sezon üst üste 3. deplasman maçından da galibiyetle ayrılacak.

Sınırda 4 isim var

Teknik direktör Ersun Yanal’ın oyun planında ise rakibin hızlı kontraya çıkması sebebiyle önlem paketi var. Savunma güvenliğinin ön planda tutulması taraftarı olan Yanal, kontrollü oyunla sonuca gitmeyi düşünüyor. Kanat bindirmeleri üzerinde duran Yanal forvet konusunda ise tercihini N’Doye’dan yana kullanıp yeni transfer Hugo Rodallega’yı sonradan oyuna sokmayı planlıyor. Öte yandan Trabzonspor’da Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Aytaç Kara ve Dame N’Doye sarı kart görmeleri halinde Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.