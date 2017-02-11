Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımını 81-77 mağlup ederek üst üste 8. kez kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 17'ye çıkararak liderliğini devam ettirdi.

Türk derbisinde Darüşşafaka Doğuş ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 72-65 mağlup olarak organizasyonda 8. yenilgisi aldı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Darüşşafaka Doğuş ise 11. galibiyetini elde ederek 9. sıradaki yerini korudu.

Anadolu Efes, evinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 90-86 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligdeki 11. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, averajla 8. sırada yer aldı.



İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 69-62'lik skorla geçen Galatasaray Odeabank, organizasyondaki ilk deplasman galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takım ligdeki 7. maçını kazanarak averajla 14. sıraya yükseldi.

THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları 23-24 Şubat'ta oynanacak.

- Sonuçlar

UNICS Kazan (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 77-81

Anadolu Efes - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 90-86

CSKA Moskova (Rusya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 102-80

Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya): 85-84

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya): 81-72

Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe: 72-65

Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya): 73-64

Barcelona Lassa (İspanya) - Galatasaray Odeabank: 62-69