Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollandalı teknik adam cezalı Robin van Persie'yi kadroya alamazken, dizinde ağrısı bulunan Hasan Ali Kaldırım'ı yedek kulübesinde oturttu. Bu iki ismin yerine Advocaat, Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı'nı oynattı.

VAN PERSIE CEZALI

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie, cezası nedeniyle Bursa deplasmanında oynayamadı.

Beşiktaş maçındaki bir hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan daha sonra cezası Tahkim Kurulu tarafından 2'ye düşürülen Van Persie, Bursaspor maçınında cezasının ilkini çekti.

VOLKAN ŞEN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen, sakatlığını atlattı ve 18 kişilik maç kadrosuna girdi.

Devre arasındaki Antalya kampında sakatlanan Volkan, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. Advocaat, Volkan'ın zorlu maçta yedek kulübesine aldı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Salih Uçan da Bursaspor karşısında oynayamadı.