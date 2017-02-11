Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şener geçen sezon Bursa'da oynanan maçta yedek beklemişti.

Öte yandan Bursasporlu taraftarlar, geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcuları Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, Volkan Şen ve Jose Fernandao'ya tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, geçen sezon ki karşılaşmanın seyirsiz oynamasından dolayı ilk kez karşılarına çıkan eski oyuncularına tepkide bulundu. Bazı taraftarlar tepkilerini göstermek için sahaya üzerinde dolar resmi bulunan kağıtlar attı.

Fenerbahçe'de bu 4 oyuncudan sadece Şener Özbayraklı eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıkarken Ozan Tufan, Volkan Şen ve Fernandao yedek soyunan isimler oldu. Şener dışındaki diğer 3 oyuncu geçen sezon Bursa'da oynanan maçta görev almıştı.