Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona, 37. dakikada Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti. 3 dakika sonra ise Neymar, Suarez'in asistini gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı. Neymar, 94 gollü vatandaşı Ronaldinho'yu geçerek Barcelona formasıyla 95. golünü kaydetti.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Barcelona, 2. yarıda 8 dakikada 4 gol buldu. Önce 59'da Lionel Messi sahneye çıktı. 63'te Alexis Delgado'nun kendi kalesine attığı golle Barcelona 4-0 öne geçti. 65. dakikada Ivan Rakitic'in golü skoru 5-0 yaptı. Maçta perdeyi kapatan isim Luis Suarez oldu ve 67'de kendisinin 2, takımının 6'ıncı golünü atarak maçın skorunu ilan etti Alaves: 0- Barcelona: 6.

İspanya Ligi'nde Alaves'e kendi sahasında 6 gol atan ilk takım unvanını elde eden Barcelona, bu sonucun ardından puanını 48 yaptı ve şampiyonluk ümitlerini sürdürdü. 3 maç sonra yenilen Alaves ise 27 puanda kaldı.