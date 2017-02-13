Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardemir Karabükspor Asbaşkan Tolga Gül, Teknik Direktör Igor Tudor’un Galatasaray’ın başına geçeceği yönündeki haberlerin kamuoyunda yer bulmasının kendilerini rahatsız ettiğini belirterek, "Biz kendisinden çok memnunuz, takımımızın başında kalmasını istiyoruz" dedi. Teknik Direktör Igor Tudor’un görevinin başında olduğunu ve kendisi ile yapmış oldukları görüşmelerde Tudor’un Galatasaray’dan bir teklif almadığını kulüp başkanına bizzat kendisinin söylediğini de ifade eden Gül, şunları söyledi:

“İlk olarak bilinmesini isteriz ki, teknik direktörümüz Igor Tudor görevinin başındadır. Basında ’Igor Tudor Galatasaray’a mı gidiyor?’ sorusu sürekli sorulmakta. Aslında bakarsanız herkesin bir hedefi var. Galatasaray şampiyonluk hedefi koymuş durumda. Bizim de kendimize göre bir hedefimiz var. Sürekli hocamızın bu sorularla kamuoyunda yer bulması bizleri rahatsız etmekte. Başkanımız da kısa bir süre önce açıklama yaptı ve bu hafta içinde hocamızla gelecek sene için bir görüşme yapacağız. Biz kendisinden çok memnunuz. Takımızın başında kalmasını istiyoruz. Igor Tudor, Karabükspor ile başarılıdır ve bu başarısının içinde kendi bireysel başarısı da mutlaka vardır. Bu takım olarak bir bütün olarak görülmesi gereken bir hadisedir. Igor Tudor başarılı olmuştur ve bu aynı zamanda kulübün de başarısıdır. Çarşamba ya da perşembe günü başkanımız ve yönetim kurulumuz hocamız ile görüşme yapacaktır. Biz hocamızdan memnunuz ve bizle devam etmesini istiyoruz. Ayrıca bize yeni teknik direktör arayışlarınız var mı gibi sorular da yöneltiliyor. Şu an için böyle bir arayışımız yok. Çünkü takımın başında bir hocamız var ve ondan da memnunsak bir teknik direktör arayışımız olamaz.”