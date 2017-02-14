Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor mağlubiyetinin ardından lig sıralamasında bir önceki hafta ile bu hafta arasında bir fark olmadığını söyledi ve "G.Saray şampiyonluk yarışından kopmuş değil. Hatalar olabilir ama bu durum bizim başarı isteğimizi köreltmez" diye konuştu. Riekerink'e alternatif isimlerin medyaya yansımasıyla ilgili olarak Özbek, "Yeni teknik direktör olarak telaffuz edilen isimler bizim dışımızda. Taraftarımızın tepkisini de yok saymıyoruz. İşimiz onları memnun etmek, şampiyonluk hediye etmek" dedi. Tüm camiaya seslendiğini aktaran Özbek, "Şampiyon olmayı dün ne kadar istiyorsak, bugün daha fazla istiyoruz" derken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatalardan ders çıkarmayı bilmemiz lazım. Galatasaray, futbolcusuyla, yöneticisiyle, taraftarıyla bir bütündür. Kaybedilen bir şey söz konusu değil. Yarışma azmini zerre kadar eksiltmeden, mücadeleyi daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. Sonucun Galatasaray için hayırlı olacağına inanıyorum. Camiamızı kenetlenmeye davet ediyorum. Zaten aksi G.Saray'ın ananelerine yakışmaz."

BUGÜN 16:00'DA

Yönetici kardeşi Mehmet Özbek ve Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu ile bir toplantı yapan ve Riekerink için net bir karar veremeyen Başkan Dursun Özbek'e yönetim içinden gelen eleştirilerin yoğunlaştığı öğrenildi. Yaşanan bu gerilim yüzünden Dursun Özbek dün basın mensuplarına, "Yarın (bugün) 16:00'da yönetim kurulu toplantımız var" diyerek Hollandalı hoca için net bir açıklama yapmaktan kaçındı.