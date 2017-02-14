Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da Kayserispor mağlubiyeti büyük fırtına kopardı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in durumu dün yapılan olağanüstü toplantıyla masaya yatırıldı. Başkan Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Futbol Direktörü Cenk Ergün, yönetim kurulu üyeleri Ural Aküzüm ve İsmail Sarıkaya toplantıya katıldı. Türk Telekom Arena’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren toplantıda Hollandalı çalıştırıcının sezon boyunca gösterdiği performans değerlendirildi. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik adamın yaptığı hataları göz önüne alıp son kararını verdi ve yollarını ayırdı. Riekerink ile yolların ayrıldığının bugün resmi açıklama ile duyurulması bekleniyor.

Karar verilemedi

Ancak yönetim, henüz Riekerink’in yerine getireceği ismi belirlemiş değil. Üstelik Finansal Fair Play kriterleri gereği sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımının sezon sonuna kadar harcamalarında 65 milyon avroyu geçmemek zorunda. Bu sınıra çok yakın olan Galatasaray, teknik direktör adayları konusunda bu durumu da hesaba katmaya mecbur. Sezonun kalan bölümünde şu an Türkiye içinde olan bir ismi takımın başına getirmek isteyen yönetim kesin bir aday belirleyemedi. Öte yandan Başkan Dursun Özbek’in F.Bahçe maçının ardından olduğu gibi futbolcularla yine bir toplantı yapmayı planladığı ve bazı oyunculara yaptırım uygulanabileceği ifade edildi.