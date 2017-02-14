Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Erkek Milli Curling Takımı, grup müsabakalarında Norveç'i 6-4 yendi.
Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da oynanan maçta Erkek Milli Curling Takımı, Norveç'i 6-4 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk karşılaşmasında Rusya'ya 8-3 yenilmişti.
Gruptaki diğer mücadelede ise Hollanda, Rusya'ya 6-5'lik skorla üstünlük sağladı.
Kızlar curlingde ise A ve B milli takımları, aynı salonda oynanan karşılaşmalarını kaybetti.
Grup müsabakalarında A takımı, Polonya'ya 7-6 yenilirken, B takımı ise Norveç'e 8-7 mağlup oldu.