Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.05’te Turner Stadı’nda Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Tel Aviv’e gitti. Teknik Direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçı kafilesine 21 futbolcu dahil etti. Siyah-beyazlılar, maç için son hazırlığını Turner Stadı’nda saat 22.00’de yapacak. Antrenman öncesinde saat 21.30’da Teknik Direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Beşiktaş, İsrail’e uçtu
15.02.2017 - 13:39 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İsrail’e gitti.
Etiketler : beşiktaş,beşiktaş uefa,israil,
447334 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/447334.aspx
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PTT 1. Lig
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A.
P.
1
Beşiktaş
20
13
5
2
40
17
23
44
2
Başakşehir
20
12
6
2
37
16
21
42
3
Galatasaray
20
12
3
5
39
20
19
39
4
Fenerbahçe
20
10
6
4
39
19
20
36
5
Antalyaspor
20
9
5
6
24
23
1
32
6
Trabzonspor
20
9
3
8
20
21
1
30
7
Konyaspor
20
7
7
6
24
24
0
28
8
Bursaspor
20
8
4
8
22
22
0
28
9
K.D.Ç. Karabük
20
8
3
9
24
28
4
27
10
Osmanlıspor FK
20
6
9
5
23
22
1
27
11
Akhisar Bld.
20
6
6
8
12
24
12
24
12
Kasımpaşa
20
7
3
10
25
29
4
24
13
Gençlerbirliği
19
5
8
6
17
19
2
23
14
Alanyaspor
20
6
3
11
29
40
11
21
15
Kayserispor
20
5
4
11
20
33
13
19
16
Ç. Rizespor
20
5
4
11
20
32
12
19
17
Adanaspor
20
4
5
11
19
27
8
17
18
Gaziantepspor
19
4
2
13
16
34
18
14
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
20
11
4
5
30
21
9
37
2
Göztepe
20
10
6
4
33
23
10
36
3
Sivasspor
20
10
5
5
29
18
11
35
4
Eskişehirspor
20
11
5
4
37
27
10
35
5
Giresunspor
20
9
6
5
27
18
9
33
6
Ümraniyespor
19
8
5
6
26
22
4
29
7
Boluspor
20
8
4
8
31
35
4
28
8
Denizlispor
20
8
5
7
29
25
4
26
9
Adana Demirspor
20
6
11
3
24
20
4
26
10
Balıkesirspor
19
6
7
6
31
22
9
25
11
Altınordu
20
6
7
7
26
28
2
25
12
Gaziantep BŞB
20
6
4
10
25
31
6
22
13
Şanlıurfaspor
20
5
7
8
19
20
1
22
14
Manisaspor
20
5
8
7
28
32
4
20
15
Bandırmaspor
20
4
6
10
20
28
8
18
16
Elazığspor
20
6
6
8
20
22
2
18
17
Mersin İ.Y.
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4
5
11
16
41
25
14
18
Samsunspor
20
3
5
12
10
28
18
14