Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde son sırada bulunan Bastia'nın, 4. sıradaki Olympique Lyon'la oynayacağı maç öncesinde yaklaşık 50 Bastialı taraftarların sahaya indiği görüldü.

Taraftarların Olympique Lyonlu futbolculara saldırması üzerine, güvenlik çemberine alınan futbolcular, soyunma odasına gitti.

TSİ 18.00'de başlaması gereken maç, çıkan olaylar nedeniyle 53 dakikada gecikmeli başladı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk ayağında Fransa'nın Olympique Lyon'la deplasmanda karşılaştığı maçtan önce de Fransız taraftarlar olay çıkarmış ve sahaya inmişti. Yaşanan olaylar nedeniyle yaralanan ve gözaltına alınan taraftarlar olmuştu.