Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Arsenal deplasmanda karşılaştığı düşme potasındaki Middlesbrough’u 2-1 mağlup etti. Mücadelede Londra ekibine galibiyeti getiren golü Mesut Özil kaydetti. Özil attığı gol ile takımına 4 hafta sonra galibiyeti tattırırken, Arsenal ilk 5 hedefine bir kez daha tutunmuş oldu.

İlk yarıyı 42. dakikada Alexis Sanchez’in attığı gol ile Arsenal 1-0 üstün kapatırken, karşılaşmanın ikinci yarısında Negredo’nun attığı gol ile durum 1-1’e geldi. 70. dakikada sahneye çıkan tecrübeli oyuncu Mesut Özil, Middlesbrough filelerini havalandırarak takımını galibiyete ulaştırmış oldu. İki maç eksiği bulunan Arsenal bu galibiyetle puanını 57’ye çıkardı ve 6. sıradaki yerini korudu.