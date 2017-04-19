Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Süleyman Demirel’in Türk siyasi tarihine geçen “Dün dündür, bugün bugündür” sözü futbol arenasına da cuk oturuyor. Zira kulüplerimizin bir yaptığı bir diğerini tutmuyor. Çok değil 2005’te “Yabancı sınırlaması kaldırılsın” diye veryansın eden Aziz Yıldırım, 2017’de “Gelin 5 yıl Türkiye’ye yabancıyı yasaklayalım” çıkışında bulundu. Şartlarla birlikte söylemler de değişti. Dünyaca ünlü lejyonerlere trilyonlar harcayarak Türk futbol tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Fenerbahçe sportif başarı beklerken mali sıkıntıya düşünce, sarı-lacivertli yönetim transfer politikasını baştan aşağı değiştirmek zorunda kaldı.

Hassas dengeler

Mevcut kadrosunda 3’ü kiralık 14 yabancı bulunan Fenerbahçe bütün lejyonerlerini satışa çıkarırken rotasını yerli oyunculara çevirdi. Önceliği gurbetçi gençlere veren sarı-lacivertliler, Schalke’den Erdinç Karakaş, Hannover 96’dan Kenan Karaman, Mainz’dan Levin Mete Öztunalı ve Fortuna Düsseldorf’tan Kaan Ayhan için girişimlerde bulunmaya başladı. UEFA’yla Finansal Fair Play anlaşması imzalayan yönetimin hedefi lejyonerleri elden çıkarıp maliyetleri düşürmek ve gelecek vaat eden yıldızları kadrosunda toplayıp sonrasında yüksek bonservis bedeliyle satarak para kazanmak. Bu derin operasyonda gözetilmesi gereken hassas denge ise değişim esnasında takımın sergileyeceği performans.