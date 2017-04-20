Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda UEFA'nın Fransa'daki maç öncesi yaşananlarla ilgili cezasının haksız olduğunun altı çizilirken 'Bu akşam UEFA sayesinde 77 milyon Beşiktaş'la beraber Lyon. Bu akşam seni nasıl bir taraftar bekliyor. bil_miLyon' ifadeleri kullanıldı.



