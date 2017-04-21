Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Lyon'a penaltı atışları sonrasında mağlup oldukları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. İşte Fabri'nin maç sonunda verdiği mesajlar;

"120 dakika büyük oynadık, her şeyimizi verdik. Penaltılar maçın skoruna karar verdi, penaltılarda kaybettik. Avrupa'da oynadığımız maçların tadını çıkardık, iyi de performans gösterdik. Avrupa'da başarı için oynayan bir takıma geldim. Bu güzel ailenin parçası olmaktan çok mutluyum. Taraftara teşekkür etmek lazım. Sahada güçsüz kaldığımızda, bize güç veriyorlar. Takım arkadaşlarım olmadan ben bir hiçim. Geçen maç büyük bir hata yaptım, o maçta kaldı. Arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Deportivo'da penaltılarda 2. tura geçildiğinde bir penaltı atmıştım. Ama kalbim buna müsait değil, ben tutmayı tercih ederim"