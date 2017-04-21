Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki ilk gol sevincini bonservisini elinde bulunduran Benfica karşısında yaşayan Talisca, yaşadığı sakatlığının ardından görev aldığı karşılaşmalarda gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'nde tek golde kalan siyah-beyazlı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta da suskun kaldı. Serbest vuruşlarda ve ceza alanı dışında daha etkili olan Talisca, ceza alanında buluştuğu topu fileleri gönderdi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Talisca, 1-1 giden mücadelede, 57. dakikada bu sefer kafa golüyle durumu 2-1'e getirdi.