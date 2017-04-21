Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’nde bu gece oynanan maçların ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Anderlecht’i eleyen Manchester United, Schalke 04’ü saf dışı bırakın Ajax ve Genk’i eleyen Celta Vigo yarı finale yükseldiler. Son yarı finalist ise penaltı atışları sonunda Beşiktaş’ı yenen Lyon oldu.

KURALAR BUGÜN ÇEKİLİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde son 4’e kalan takımların kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak. Saat 12.30’da başlayacak kura çekiminde önce Şampiyonlar Ligi kuraları çekilecek ardından da 14.00’de Avrupa Ligi kuraları çekilmeye başlanacak.

Avrupa Ligi’nde 21 Nisan Cuma günü yapılacak olan kura çekiminin ardından yarı finalin ilk maçları 4 Mayıs Perşembe akşamı, rövanş maçları da 11 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Finali ise 24 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21.45’de oynanacak. Finale İsveç’in Stockholm şehrindeki 65 bin kişilik Friends Arena Stadı ev sahipliği yapacak.