Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı

Kura çekimine Beşiktaş'ı eleyen Lyon'un yanı sıra Manchester United, Celta Vigo ve Ajax takımları katıldı.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oldu:

Ajax - Lyon

Celta Vigo - Manchester United

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EŞLEŞMELER İSE ŞÖYLE



Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli olduİspanya'dan Real Madrid ve Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus ve Fransa'dan Monaco'nun mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 2-3 Mayıs'ta, rövanşlar ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak.

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ!

Real Madrid - Atletico Madrid

Juventus - Monaco