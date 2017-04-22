Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı cezası nedeniyle tribünde takip eden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golü 69'da Pierre Webo kaydetti. Pierre Webo, Osmanlıspor'un attığı son 15 golün 11 tanesine direkt etki etti. (6 gol, 5 asist) Kamerunlu santrfor ligde bu sezonki gol sayısını da 9'a yükseltti.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Osmanlıspor, puanını 37'ye çıkardı.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olan teknik direktör Safet Susic yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise 34 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor: 0 - Osmanlıspor: 1

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Tzavellas, Omeruo, Berkan Emir (Dk. 61 Plet), Sackey (Dk. 76 Guerrier), Efecan Karaca, N'Sakala, Cendeias, Emre Akbaba, Fernandes

Osmanlıspor: Karcemarskas, Koray Altınay (Dk. 85. Muhammed Bayır), Prochazka, Numan Çürüksu, Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran (Dk. 46 Erdal Kılıçaslan), Umar, Bifouma, Ndiaye, Webo (Dk. 85 Rusescu)

Sarı kartlar: Dk. 83 Fernandes,Dk. 90 1 Guerrier,Dk. 90 4 Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)

Gol: Dk. 69 Webo (Osmanlıspor)