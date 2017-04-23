Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar

1. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Sedef’in ortasında Ömer Can’ın vuruşunda top kaleci Yunus Emre’den döndü. Dönen topa ceza yayı üzerindeki Beleck’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yine kaleci Yunus Emre’den döndü.

10. dakikada Ömer can’ın kullandığı serbest vuruşta sol kanatta topla buluşan 5 numaranın bekletmeden içeriye çevirdiği topa kale önünde Serdar Özbayraktar’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada kaleci Burak’ın hatasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sinan Kaloğlu’nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

44. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan İbrahim Akdağ’ın yaptığı plase vuruşta kaleci Yunus Emre topu kornere çeldi.

47. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Sedef’in ortasında penaltı noktası üzerinde Beleck’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

49. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Tolga’nın yerde kaldığı pozisyona hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Mitrovic meşin yuvarlağı kaleci Burak’ın kapattığı köşeden ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Muhammet Yumak xx, Seyfettin Ünal xx

Ümraniyespor: Burak xx, Ömer Tunç xx (Tarık dk. 80 ?), Mustafa Çakır xx, Merthan xx, Mehmet Sedef xx, Bulut xx, İbrahim Akdağ xx, Otoo xx, Ömer Can Sokullu xx (Bahadır dk. 74 x), Serdar Özbayraktar xxx (Samet dk. 80 ?), Beleck xxx

Yedekler: Metin, Oğuz, Mehmet Öztonga, Salifu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre xx, Abdulkadir xx, Gökhan Akkan xx, Mitrovic xxx, Mehmet Enes xx, Tolga xx (Tekin dk. 89 ?), Nurullah xx, Hakan Olkan xx, Tita xx (Furkan dk. 90+4 ?), Pedriel xx, Sinan Kaloğlu xx (Mahmut dk. 70 x)

Yedekler: Furkan, Mert, Atahan, Emrah, Furkan

Teknik Direktör: Levent Eriş

Goller: Serdar Özbayraktar (dk. 10) Beleck (dk. 47) (Ümraniyespor) Sinan Kaloğlu (dk. 29) Mitrovic (pen. dk. 49) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kart: Tita, Yunus Emre, Mitrovic (Mersin İdmanyurdu), Mehmet Sedef (Ümraniyespor)