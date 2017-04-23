Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Deplasman yasağının kalkmasının ardından Fenerbahçe taraftarı da Türk Telekom Arena’daki yerini alacak. Stada gitmek için Kadıköy’den otobüslerle hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar, yolda Galatasaraylı taraftarlarla karşılaştı. Araçların içinden birbirlerine laf atarak kısa bir münakaşa yaşanmasının ardından güvenlik ekiplerinin sarı-kırmızılı taraftarları olay yerinden uzaklaştırdı.









