Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wesley Sneijder ve Robin van Persie arasında elektrik yükseldi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 12. dakikasında iki Hollandalı yıldız Wesley Sneijder ve Robin van Persie arasında tartışma çıktı.

Derbinin 12. dakikasında önce Podolski ile Mehmet Topal arasında tansiyon çıktı. İki futbolcu tartışırken araya giren Sneijder ve van Persie birbirlerini itekledi ve tartışma büyüdü.

Pozisyonun devamında Lukas Podolski de van Persie'yi itekledi. Hakem Fırat Aydınus, sarı kartına başvurmazken futbolcuları uyarmakla kaldı.

VAN PERSIE, AYNISINI BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA YAPMIŞTI!

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, Beşiktaş derbisinde de buna benzer hareketlerde bulunmuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Vodafone Arena'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona eren maç sırasında van Persie, geçmişte yakın arkadaş olduğu Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile kavga yaşamıştı. Van Persie, aynı maçta Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic ile de kavga etmiş ve Tosic, pozisyonun ardından kırmızı kart görmüştü.