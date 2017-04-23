Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın ezeli rekabetlerinden Old Firm derbisinde Celtic güldü.

İskoçya lig şampiyonluğu ile İskoçya Lig kupasını kazanan Celtic'in 3. kupasına tek maç kaldı. İskoçya Ligi'nde bu sezon tek bir maç bile kaybetmeyen Celtic, İskoçya Kupası yarı final maçında ezeli rakibi Glasgow Rangers'ı 2-0 yendi ve finale çıktı. Brendan Rodgers'ın ekibini finale taşıyan isimler Callum McGregor ve penaltıdan kaydettiği golle Scott Sinclair oldu.

Dün oynanan diğer maçta ise Aberdeen, Hibernian'ı 3-2 yenerek finela çıkan ilk ekip olmuştu. İskoçya Kupası final maçı 27 Mayıs'ta oynanacak. Celtic ile Aberdeen, Lig Kupası finalini de oynamış, Celtic maçtan 3-0 galip ayrılmıştı.