Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

90+1. dakikada Fenerbahçe, müsabakada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı, Carole'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde uygun durumda yükselen De Souza'nın kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluştu.

Maç öncesinde ısınan Vokan Demirel kendisine küfür eden Galatasaray'lı taraftarlarla böyle ağız kavgası yaptı.

Volkan Demirel'e Galatasaray tribürlerinden yağan yabancı maddeler oyunun bir süre durmasına neden olurken maç bu nedenle 5 dakika uzadı. Fenerbahçe de golü bu uzatma dakikalerinde atınca taraftarların üzüntüsü daha da artmış oldu.

Galatasaraylı futbolcular 90+1'de yedikleri şok golün ardından büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kaptan Sabri ve Eren Derdiyok oldukça üzgün halde soyunma odasının yolunu tuttu.

Derbi başladığı gibi golsüz bitecek derken Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza 90+1'de sahneye çıkarak bu kafa vuruşuyla takımına zaferi getirdi.

Derbinin belki de en ilginç yanı Galatasaray'da ve Fenerbahçe de oynayan Hollandalı futbolcuların saha içinde birbirleriyle itişmesiydi. Milli takımdan da arkadaş olan iki yıldız maç boyu bu gerilimi sürdürdüler.

2.yarıda Ultraslan taraftar grubunun önündeki kalede görev yapan Volkan'a sahaya çıkar çıkmaz su şişeleri atılırken 'Sahada Ayı istemiyoruz' diye bağrıldı. TT Arena'da derbiyi 37639 kişi izledi.

Hırvat teknik adam Tudor'un 67.dakikada Bruma'yı oyundan alması üzerine Galatasaray taraftarları bu kararı ıslıklarla protesto etti. Bruma saha kenarına geldiğinde Portekizli oyuncunun ismini haykıran tribünler, genç futbolcuyu alkışladı.

Galatasaraylı Muslera'nın koruyacağı kalenin filesinde küçük bir yırtık gören yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu o kısmın onarılmasını istedi. Karşılaşma bu nedenle yaklaşık 4 dakika geç başladı.

Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından takımı Samandıra Can Bartu tesislerinde coşkuyla karşıladı.

Sarı lacivertli kafile ise bu karşılamayı otobüsün içinde cep telefonlarına kaydetti.

De Souza 90+1'inci dakikasında kafayla attığı golle takımının galibiyetinde söz sahibi oldu. Souza gol sonrası müthiş bir sevinç yaşadı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, bu kez olağanüstü prim uygulamasına gitmedi. Sarı kırmızılı yönetim, daha önceki derbilerde prim uygulamasının şans getirmemesi nedeniyle maçtan önce böyle bir karar aldı.

Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, serenomi sonrasında Fenerbahçeli Volkan Demirel ile tokalaşmamak için kramponlarını bağlama numarası yaparak milli kaleciyi görmezden geldi.

90+1. dakikada Fenerbahçe, müsabakada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı, Carole'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde uygun durumda yükselen De Souza'nın kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluştu.

Maç öncesinde ısınan Vokan Demirel kendisine küfür eden Galatasaray'lı taraftarlarla böyle ağız kavgası yaptı.

