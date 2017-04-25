Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rizespor maçı sonrası basın mensupları Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım’a karşı inanılmaz bir saldırı olayına imza atan Başakşehirsporlu futbolcular ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan’ı tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Volkan, Yalçın ve Ufuk’un “saldırı”, Emre Belözoğlu’nun ise “sportmenliğe aykırı hareketi” sebebiyle kurula gönderildiği kaydedildi. Sevk tedbirli olduğu için bu futbolcular kupadaki F.Bahçe’yle oynanacak yarı final maçında forma giyemeyecek. Bir maçtan fazla ceza gelmesi beklenen bu futbolcuların Süper Lig’de önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında da forma giymemesi bekleniyor.

Fitili tercüman ateşlemiş

Bu arada saldırıya uğrayan Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım’ın verdikleri ifade sonrası Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve tercüman Barbaros Gözneli ile bir kulüp çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Rize Cumhuriyet Başsavcılığı 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olayla ilgili olarak futbolcu ve kulüp çalışanlarının ifadelerinin alınmasına karar verdi. Gazetecilere saldırıyı, Medipol Başakşehir’in tercümanı olan ve daha önce Çaykur Rizespor’da da görev yapan Barbaros Gözneli’nin başlattığı iddia edildi.