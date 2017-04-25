Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türkiye Kupası'nda grubunu yenilgisiz lider bitiren, son 16 turunda Galatasaray'ı, çeyrek finalde de Akhisar Belediyespor'u eleyen turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe ile oynayacağı maçı kazanarak rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakalamak istiyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.cKarşılaşmanın rövanşı 17 Mayıs'ta Kadıköy'de yapılacak.

Medipol Başakşehir'de önemli eksikler

Turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ardından gazetecilerin darp edildiği olaya karışan Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan ve Emre Belözoğlu, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği için bu maçta forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz'ın da forma giymesi beklenmiyor.

Kale Faruk Çakır'a emanet

Turuncu-lacivertli takımın kalecileri Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın forma giyemeyecek olması sebebiyle, Fenerbahçe karşısında takımın 3. kalecisi Faruk Çakır görev yapacak. Bu sezon Süper Lig'de hiç forma giymeyen Faruk, Türkiye Kupası'nda Yeni Amasyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarında oynamıştı.