Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Rizespor maçı sonrasında gazetecilere saldıran Başakşehirli Volkan Babacan'a 1, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç men cezası verdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

VOLKAN BABACAN'A 1 MAÇ

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

UFUK CEYLAN'A 5 MAÇ

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

YALÇIN AYHAN'A 5 MAÇ

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.