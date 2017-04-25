Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Rizespor maçı sonrasında gazetecilere saldıran Başakşehirli Volkan Babacan'a 1, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç men cezası verdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
VOLKAN BABACAN'A 1 MAÇ
Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
UFUK CEYLAN'A 5 MAÇ
Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
YALÇIN AYHAN'A 5 MAÇ
Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.