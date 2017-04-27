Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax, kulübün efsanesi Johan Cruyff'ün adını stada verdi. Hollanda devinin maçlarını oynadığı Amsterdam Arena'nın adı Johan Cruyff Arena olarak değiştirildi.



Uzun süre kanser tedavisi gören Cruyff, geçen yıl mart ayında hayatını kaybetmişti.



68 yaşındaki Hollandalı efsane Ajax'ta futbolcu olarak 19, teknik direktör olarak da 3 kupa kazanmıştı.