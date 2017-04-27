Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 29. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde bu hafta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u ağırlarken, Medipol Başakşehir de takipçisi ve lider olan Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Galatasaray, deplasmanda Bursaspor ile mücadele ederken, Osmanlıspor da evinde Atiker Konyaspor’u konuk edecek.

Süper Lig’de 29. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

YARIN

20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor

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29 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

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30 NİSAN PAZAR

13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor

16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

19.00 Adanaspor - Antalyaspor

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

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1 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Bursaspor - Galatasaray

20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor