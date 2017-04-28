Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yetiştirdiği genç tenisçilerin dünyanın önde gelen kadın raketlerle birlikte şampiyonluk mücadelesi verdiği TEB BNP Paribas İstanbul Cup heyecanlı karşılaşmalarla devam ediyor. Türkiye tenis tarihinde ilk kez 3 Türk kadın tenisçimizin birden ikinci tura yükselmeyi başardığı turnuvada yaklaşan final günüyle birlikte heyecan da artıyor.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Yedi yıl önce tenis alanına yatırım yapmaya başladığımızda ülkemizde tenisin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı, global ölçekte tenis organizasyonlarını ismimizi vererek desteklemeyi ve böylece tenisle Türkiye markasına değer katmayı hedeflemiştik. Ülke olarak, özellikle son 7 yılda TEB BNP Paribas WTA Championships, TEB BNP Paribas İstanbul Cup, TEB BNP Paribas İstanbul Open gibi turnuvalarla uluslararası çapta başarılara imza atarken, biz de bu organizasyonların hep destekçisi olduk. Banka olarak ismimizi verdiğimiz tüm bu prestijli turnuvalarla ülkemiz tenis sporu ile de anılmaya başlanırken, uluslararası alanda tanıtımı ve marka değeri daha da yükseldi ve güçlendi” diye konuştu.

Leblebici: “Ülke olarak teniste ilerliyoruz”

Tenise verdikleri destekle bir diğer hedeflerinin de Türkiye’de gençlerimiz arasından dünya çapında yıldız raketler yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Leblebici, “En büyük hayalimiz Türkiye’de düzenlenen bu prestijli turnuvalarda Türk tenisçilerimizin başarısına tanık olmaktı. Onların uluslararası alanda başarılı olmalarını ve sıralamada üst sıralara çıkmalarını görmekti. Geçen yıl TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta Çağla Büyükakçay tekler finalinde, İpek Soylu da çiftler finalinde şampiyon olarak Türkiye tenis tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Bu yılki turnuvada da Türkiye’den üç kadın tenisçimiz birden ikinci tura kalarak yine tarihi bir başarıya imza attılar. Tüm bu güzel gelişmeler ülke olarak tenis sporunda ne kadar iyi ilerlediğimizi de gösteriyor” diye konuştu.

“Türkiye Tenis Federasyonu ile vizyonumuz ortak”

Turnuva sponsorluklarının yanı sıra TEB Sokak Tenisi ve Show Down gibi etkinliklerle tenisi her daim gündemde tutmak için çalıştıklarını belirten Leblebici sözlerine şöyle devam etti: “Bu alanda işbirliği yaptığımız kurumların başında Türkiye Tenis Federasyonu geliyor. Federasyonun ülkemizde tenisin tanıtımı ve gelişimi adına yaptığı çok önemli yatırımları var. Özellikle genç tenisçilerin desteklenmesi ve yeni tenis sporcularının yetişmesi için altyapıdan eğitime, geniş bir yelpazede çalışma yürüten Federasyon ile TEB’in tenise dair hayalleri ortak. Federasyon ile birlikte yakaladığımız ortak vizyonla, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da işbirliği içinde hem tenisin gelişimine hem de tenisin toplum genelinde daha fazla tanınıp sevilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz” dedi.