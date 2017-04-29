Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 29. Haftasında sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “4 hafta sonra gelen galibiyetin benimle olması güzel. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Maçı bırakmadılar. Güzel mücadele ettiler. 5 gün beraber olmamıza rağmen iyi cevap verdiler. İyi bir galibiyet oldu. Rakibin 10 kişi kalması bizim işimizi daha da kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.
Bakkal: İyi bir galibiyet oldu
29.04.2017 - 18:52 | Son Güncelleme: 29.04.2017 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “İyi bir galibiyet oldu” dedi.
Etiketler : kayserispor,alanyaspor,mesut bakkal,
468954 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/468954.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
28
19
7
2
57
25
32
64
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
28
15
8
5
51
26
25
53
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
28
28
0
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
26
39
-13
33
15
Kayserispor
28
7
6
15
36
51
-15
27
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
28
5
5
18
26
50
-24
20
29. Hafta Maçları
28.4.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
29.4.2017
Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
29.4.2017
Trabzonspor - Gençlerbirliği
30.4.2017
Kasımpaşa - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
30.4.2017
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
30.4.2017
Adanaspor - Antalyaspor
30.4.2017
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
1.5.2017
Bursaspor - Galatasaray
1.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
30
17
6
7
44
29
15
57
2
Eskişehirspor
30
15
10
5
54
36
18
52
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Ümraniyespor
30
12
11
7
38
30
8
47
5
Giresunspor
30
13
8
9
37
31
6
47
6
Göztepe
30
13
7
10
44
43
1
46
7
Boluspor
29
13
5
11
47
48
-1
44
8
Altınordu
29
10
10
9
36
36
0
40
9
Balıkesirspor
29
8
12
9
47
36
11
36
10
Elazığspor
30
11
9
10
37
32
5
36
11
Denizlispor
30
10
8
12
42
42
0
35
12
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
13
Manisaspor
29
9
9
11
43
45
-2
33
14
Samsunspor
30
8
8
14
24
36
-12
32
15
Şanlıurfaspor
29
7
9
13
32
38
-6
30
16
Gaziantep BŞB
29
6
8
15
30
42
-12
26
17
Bandırmaspor
29
6
7
16
31
48
-17
25
18
Mersin İ.Y.
30
6
10
14
28
59
-31
25