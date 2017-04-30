Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Ligde ve Avrupa’da zirve hedefinden uzak kalan Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım yine iddialı konuştu. Geçtiğimiz günlerde görevi bırakmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Yıldırım, Divan Kurulu toplantısındaki konuşmasında yeni hedeflerinden bahsederken yine şampiyonluk vaat etti. Futbolda kötü bir zaman geçirdiklerini söyleyen Aziz Yıldırım, “Takımda uyum olmadı. Ancak seneye mali kongrede şampiyon bir Fenerbahçe olarak huzurlarınıza geleceğim. Bunun sözünü veriyorum ve yapacağım. Bazı yüzsüzlere karşı yapacağım” ifadelerini kullandı.



Transfer mayısta bitecek

Hollanda Milli Takımı’ndan teklif alan Dirk Advocaat’la yolları ayıracaklarını belirten Aziz Yıldırım “Biz ocak ayında kendisine kalmasını arzu ettiğimizi söyledik. Ancak kulüp takımlarında çalışmak istemediğini ifade etti. Biz de antrenörle ilgili çalışmalar yaptık. Şu anda 2-3 isimle görüşmelerimiz devam ediyor” derken, “Görüştüğümüz hocaların fikirleri doğrultusunda futbolcularla ilgili çalışmalar yapılıyor. Mayıs ayı içinde transferlerin hepsini bitireceğiz” açıklamasını yaptı. Basketbol ve voleyboldaki şampiyonluk iddialarının altını çizen Yıldırım, “Futbol kulübü başarısız ama spor kulübü başarılı” ifadesini kullandı.



BU İLK DEĞİL

1998’den beri oturduğu başkanlık koltuğunda 6 şampiyonluk yaşayan Yıldırım’ın en büyük iddiası, “3 yıl üst üste şampiyon olacağız” çıkışıydı. Yıldırım, sözünü yere düşüren Daum’u kapının önüne koymuştu.



Kendimizi aldatıyoruz

Bütçe yetersizliğinden yakınan Yıldırım, “Baskette 26 milyon avro bütçemiz var. 13 milyon avro da alacağımız var. Başa oynayan takımların bütçeleri böyle. Futbolda 45-50 milyon avro bütçemiz var. Rakipler bir oyuncuya 100 milyon avro veriyor. Kendimizi aldatıyoruz. ‘Avrupa’da şampiyon olacağız’ diyoruz. Bunlarla olmaz” itirafında bulundu.



Çelik çomak olsa bile iddialıyız

Basketbolda, voleybolda şampiyonluk için mücadele ettiklerini belirten Yıldırım, “Her gün maç oynuyoruz, her maçta iddialıyız. Tüm branşlarda iddialıyız. Çelik çomak bile oynansa Fenerbahçe iddialıdır. Burası bir spor kulübü ise başarılıyız ama futbol kulübüysek başarısızız. Bu başarısızlıkta sorumlu da en başta ben sonra yönetimdir” dedi.



Doğuş ile büyüyeceğiz

Basketbolda bütçenin açık verdiğini aktaran Yıldırım, “Geçen mali kurulda, ‘Böyle devam ederse, ilave borç geliyor dedim. Kimse umursamadı. Bu düşünceyle devam edersek sonu iyi değil. Bir yerde dur diyeceğim” derken, “Erkek basketbol için Doğuş Grubu ile bazı çalışmalarımız var. Beraber büyümek için bazı çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.



RAKİPLERE TAŞ

El âlemin borcu 500 milyon dolar

Fenerbahçe’nin toplam borcunun 270 milyon dolar olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, “Bu Futbol AŞ ile derneğin toplam borcu. Bankalarla görüşmeler yapıyoruz. Bunları 10 yıla yaymak için çalışmalar yapıyoruz. Onun dışında gelir kaynağı oluşturmak için çalışmalarımız var. Diğer kulüplerin 500 milyon doların üstünde borçları var” dedi.



Bütçenin yarısını karşılayacak

Aziz Yıldırım’ın bahsettiği Doğuş sponsorluğunun arka planı da belli oldu. Buna göre Doğuş, Fenerbahçe’nin yeni isim sponsoru olacak ve basketbol şubesinin ana sponsoru rolüne soyunacak. Taraflar arasındaki mukavelenin 3 yıllık olacağı öğrenilirken anlaşmanın maddi değeri Fenerbahçe’nin 3 yıldaki toplam bütçesinin yarısını karşılayacak büyüklükte olacak.