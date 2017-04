Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Eleştirilerin zirve yaptığı dönemde koltuğunu bırakmayacağını açıklayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i hırs bastı. Gelecek sezon güçlü bir takım oluşturmayı kafaya koyan Özbek, transfer çalışmalarını yürüten Futbol Direktörü Cenk Ergün’e “Görüşmelerde ikna kabiliyetini göster. Ne gerekiyorsa yap. Bu sezon birinci tercihlerimizi alalım. Artık hatalı tercih yapma lüksümüz yok” mesajı yolladı. Liverpool ile sözleşmesi sona erecek Lucas Leiva ile şu sıralar temas halinde olan Ergün, oyuncunun menajeriyle pazarlıklara devam ediyor. Senelik 4 milyon avro isteyen Brezilyalı orta sahadan indirime gitmesini isteyen Galatasaraylı yönetici, 3.5 milyon avroya el sıkışmaya çalışıyor. Cenk Ergün, futbolcuyu ve menajerini ikna etmeye çok yakın olduğunu da yöneticilere bildirdi.



Başkan devreye girecek

Leiva transferini bir an önce netleştirmek isteyen sarı-kırmızılıların ikinci hedefi de Beşiktaşlı Tolgay Arslan... Galatasaray’ın iki sezondur kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki oyuncunun işi bu defa bitirilmek isteniyor. Geçen haftaki Adana maçında 2 asist yapan Tolgay’ın performansından Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor da çok etkilendi. Daha önce Cenk Ergün’ün kefil olduğu oyuncu için yakın zamanda düğmeye basılacak. Galatasaray’ın tarihi rakibi Beşiktaş’tan transfer etmek istediği orta saha konusunda Başkan Dursun Özbek de devreye girerek, mevkidaşı Fikret Orman ile görüşecek.



Tudor’un hayalindeki 10 numarasız orta saha

(30) Leiva - Hırs

(26) Tolgay - Zekâ

(32) Selçuk - Beyin



Öztürk 2018’de aday

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk’ten flaş bir açıklama geldi. Şu an Dursun Özbek’in kongre kararı almayacağını belirten Öztürk, “Mayıs ayında olağanüstü kongre kararı alıp, sağlıklı bir netice elde etmek mümkün değil. 2018’de ben de varım. Son defa aday olacağım” dedi.



Sneijder 2017’de siftah peşinde

Yönetim ve teknik heyetle problemli bir dönem geçirmesine rağmen profesyonelliğinden ödün vermeyen Wesley Sneijder, Bursa maçına çok iyi hazırlandı. İlk yarıda sessizliğini Bursa önünde bozan ve 2016-17 sezonundaki ilk golünü o maçta kaydeden Hollandalı, ikinci yarıdaki ilk golünü de yarın atmayı amaçlıyor.



Lig daha bitmedi beyler!

Galatasaray’da hedef sezonu 67 puanla bitirmek. Kalan 6 maçtan 6 galibiyet çıkarmayı arzulayan Teknik Direktör Igor Tudor, zorlu Bursa deplasmanı öncesi olumsuz havayı tamamen ortadan kaldırmak için bir mentör gibi oyuncularına yaklaşıyor. Tavırlarından son derece rahatsız olduğu Bruma’ya karşı dahi sert çıkışlarda bulunmayan Hırvat çalıştırıcı, oyuncularıyla motivasyon toplantısı yaptı. Futbolcularına sezonun daha bitmediğini, 6 tane kritik karşılaşmaya çıkacaklarını söyleyen Tudor, “Kimseyi mutsuz görmeyeceğim. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunu birbirimizi tutunarak aşabiliriz. Yüzlerin gülmesini istiyoruz. Bursa maçı bizim miladımız olacak. Diğer maçları da kazanıp sezonu güzel kapatacağız” diye konuştu.